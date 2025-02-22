كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سيدة باستجداء المارة وبصحبتها أحد الأطفال والإدعاء بكونه "مختطف" بالقاهرة.

الأمن يكشف حقيقة صورة سيدة ألف مسكن وبصحبتها طفل “ مختطف ”

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام إحدى السيدات بإستجداء المارة وبصحبتها أحد الأطفال والإدعاء بكونه "مختطف" بجوار محطة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (مقيمة بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتردد على ميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة "لإستجداء المارة"، وقيام الطفل بالجلوس بجوارها واللهو بحديقة الميدان.. وأنها لا تعلم بياناته.



وباستكمال الفحص، أمكن تحديد واستدعاء والدة الطفل (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (المعنى بما نُشر)، وقررت بأنها قامت بترك نجلها للهو بمحل البلاغ فقام بالجلوس بجوار السيدة المشار إليها، ونفت معرفتها للسيدة المضبوطة، ولم تتهمها بشىء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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