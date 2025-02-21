أكد مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، خلال تصريحات صحفية أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليوني طلقة ذخيرة سنويا.

الاتحاد الأوروبي يخطط لإنتاج مليوني طلقة ذخيرة سنويا

وذكر المصدر أن المليوني طلقة سيتم إنتاجها بحلول نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على بناء قدراته.

وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي، بعد تصريحات لمسئولين في المفوضية الأوروبية في أعقاب مؤتمر ميونخ للأمن، والتي أكدت ضرورة أن تبدأ أوروبا في الاعتماد على قدراتها الأمنية من خلال تطويرها وزيادة الإنفاق الدفاعي، في إشارة إلى نوايا الولايات المتحدة في التخلي عن دورها في حماية القارة العجوز من خلال عضويتها في حلف الناتو، وكونها جناحا مهما في تشكيل المظلة الأمنية لأوروبا.

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