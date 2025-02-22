السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

 تنشر فيتو سعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم السبت، وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان  كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 36 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 33 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  31 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 27 ريالا عمانيا.

 

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

 ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

 

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في عمان اسعار الذهب في عمان البيع والشراء الحروب التجارية المعدن النفيس الظروف الدولية

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

حضور جماهيري قوي في مدرجات التالتة شمال قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك (صور)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية