القابضة للغزل والنسيج تكشف تفاصيل إصابة 4 عمال بسبب غلاية مياه بمصنع المحلة

قال الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إنه وقع صباح اليوم خلل في خزان مياه مغذ لإحدى الغلايات داخل محطة الكهرباء القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مما أسفر عن إصابة أربعة من العاملين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة وتقديم كل سبل الدعم إليهم.

حقيقة انفجار كبير أو خسائر واسعة

ونفى العضو المنتدب للشركة القابضة بشكل قاطع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، مؤكدا أن العمل مستمر بشكل طبيعي في الشركة، وأن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره في هذا الشأن، مضيفا أن المحطة من المخطط دخولها ضمن أعمال رفع كفاءة المباني القائمة بالشركة إلى جانب مشروع التطوير.

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