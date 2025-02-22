تردد قناة mbc دراما .. تعرف عليه

أطلقت مجموعة MBC قناة جديدة تحمل اسم MBC مصر دراما، وذلك بهدف تقديم محتوى درامي مميز يلبي احتياجات المشاهد المصري والعربي.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تسعى القناة إلى عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية على مدار الساعة.

تردد قناة mbc دراما

وتحمل القناة شعار “ mbc مصر دراما هي الحكاية”، وانطلقت يوم الخميس الماضي ٢٠ فبراير، ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي Eutelsat E7WA على التردد 12467 H، وإشارة البث 8PSK DVB-S2، ومعدل الترميز 27500، ومعامل الخطأ 3/4.

ومن المتوقع أن تسهم “MBC مصر دراما” في تعزيز المشهد الدرامي العربي، وتقديم تجربة مشاهدة متميزة للمشاهدين في مصر والوطن العربي.

أبرز الأعمال التي ستعرض على قناة MBC مصر دراما

وكشف حساب القناة على فيس بوك عن أبرز الأعمال التي ستعرض على القناة ومن أهمها مسلسل أشغال شقة جدا، مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مسلسل سيد الناس، مسلسل العتاولة ٢، مسلسل المداح ٥، مسلسل ٨٠ باكو، مسلسل منتهي الصلاحية، مسلسل إش إش.

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