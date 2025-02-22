مواعيد عرض برنامج رامز إيلون مصر على قناة mbc

تعرض قناة إم بي سي خلال شهر رمضان بعد المغرب مباشرة برنامج رامز ايلون مصر برنامج المقالب، الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025.

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر

ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي وأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفي فى شخص آخر.

ويصعد مشاركون في البرنامج على المسرح ويقدمون بعض الأغاني أو كادرات تمثيلية، ويبدأ رامز في التقليل منهم على المسرح، ومع فاصل قليل يختفي رامز وفجأة يظهر بالمسرح بشكل مختلف ومعه ريبوت في هيئة كلب ويبدأ في مضايقة الضيف، بطرق مختلفة إلى أن يجعله يترك البرنامج ويذهب لغرفته.

برنامج رامز إيلون مصر

وبعد ذهاب الضيف لغرفته، وظهور رامز على المسرح له في شكله الحقيقي يعتقد الضيف أن الملقب قد انتهى، ومن هنا يبدأ المقلب الثاني داخل غرفة الضيف.

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