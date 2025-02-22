السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يرتدي الزي الأسود في مواجهة الأهلي الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي الاحتياطي باللون الأسود خلال مباراة الأهلي المقرر لها اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم بالزي الاحتياطي خاصة وأنه الفريق الضيف في لقاء القمة المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار جميع عشاق ومتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة 129، المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد وزيزو ومصطفي شلبي 

خط الهجوم: سيف الجزيري 

مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يدخل المباراة تحت ضغط كبير خاصة بعد التعادل المخيب أمام بتروجيت، في أولى مبارياته مع المدير الفني الجديد جوزيه بيسيرو، الذي يسعى لتحقيق أول انتصار رسمي له مع الفريق وإثبات جدارته وإعادة الأبيض للطريق الصحيح.

كما يدرك الفارس الأبيض أن الفوز على الغريم التقليدي قد يكون بمثابة نقطة تحول في موسمه وإعطاء الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، بجانب أنه سيكون مفتاحًا لاستعادة ثقة جماهيره.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، نظرا لعدة عوامل أبرزها الاستقرار الفني بالإضافة للمستويات الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، حيث يعد الأحمر الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البطولة.

كما تدخل كتيبة كولر المباراة طامحة في حصد ثلاث نقاط تعيده إلى صدارة الدوري، بجانب أنها تعزز من تفوقه التاريخي في لقاءات القمة على حساب غريمه الأزلي الزمالك وتؤكد هيمنته على الديربي.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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