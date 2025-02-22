رئيس النواب: مصر وفرت غطاءً دبلوماسيا لإجهاض المخططات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مصيرية جراء ما يُحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية من خطر وجودي لتصفيتها.

جاء ذلك في كلمته اليوم حول دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مُخططات التهجير والضم ومواجهة مُخططات تصفية القضية الفلسطينية، خلال أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية.

مخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس النواب، إلى أن تلك المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تُشكل تهديدًا فادحًا لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.



وأوضح رئيس النواب، أن مصر أدركت منذ الوهلة الأولى لإندلاع الأزمة في قطاع غزة خطورتها الجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقًا لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دوليًا وإقليميًا للتوصل لوقف لإطار النار وهو ما تُوج بالتوصل للاتفاق الحالي، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين، والذي تسعى مصر لتثبيته وصولًا لتطبيقه بمراحلة الثلاث.

جهود الدبلوماسية المصرية لمواجهة تهجير الفلسطينيين

وبالتوازي مع المسار الإنساني، أكد رئيس النواب، أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى أن مصر تعكف حاليًا على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.

واستعرض الجهود المصرية المُكثفة للم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني، مُشددًا على المقاربة المصرية المُرتكزة على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

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