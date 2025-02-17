وزير الشئون النيابية: مصر ترفض سياسات التهجير القسري في فلسطين

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد السفير إيواي فوميو، سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.

وأكد فوزى، أن العلاقات بين مصر واليابان تتميز بالقوة والتاريخية، حيث شهدت تطورًا كبيرًا تُوج بالاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليابان السابق على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في المشروعات التنموية الهامة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إضافة إلى الشراكة المصرية اليابانية في قطاع التعليم، والتي تظهر في مشروع المدارس اليابانية والجامعة المصرية اليابانية، بما يعكس التزام البلدين بدعم التنمية المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات.

احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل

وأشار الوزير أن مصر تُولي أهمية كبيرة لمشاركة رئيس وزراء اليابان في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، على رأس وفد من المتوقع أن يكون الأكبر بين الوفود المشاركة، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية وأهمية هذا الحدث التاريخي.

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وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتطبيقها على مستوى الجهات الحكومية، بما يعزز جهود التطوير الرقمي، كما تؤكد مصر حرصها على تعزيز التعاون البرلماني مع اليابان، وتعميق التعاون في إطار رابطة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.

الاستثمارات اليابانية في البلاد

وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية في البلاد وأن أبواب الحكومة مفتوحة أمام المستثمر الياباني، ويأتي ذلك بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، ومصر تتطلع إلى التعاون في مجال الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للاقتصادات العالمية، خاصة في ظل الطموح الياباني وخطتها لمضاعفة أعداد الشركات الناشئة، وأكد على توافر المنظومة القانونية المناسبة والكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى قدرتها على مضاعفة قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يضعها في مقدمة الدول العربية والإفريقية في مجال الشركات الناشئة.

الموقف المصري الثابت في القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط

واستعرض الوزير، الموقف المصري الثابت في القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري في فلسطين، وأن مصر تشدد على رفضها لجميع محاولات تهجير الفلسطنيين من أراضيهم تحت أي مبرر، وتؤكد على أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويؤدي إلى تعميق الصراعات وزيادة التوترات الإقليمية، ومصر تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل عادل يضمن لهم العيش بكرامة في وطنهم.

الروابط القوية والعميقة بين دولة اليابان وجمهورية مصر العربية

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة، مُشيدًا بالروابط القوية والعميقة بين دولة اليابان وجمهورية مصر العربية، والتي تعكس تاريخًا طويلًا من التعاون، وأكد على التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تتميز بأنها راسخة وتستند إلى أسس متينة، كما أشار إلى حرص الدولة اليابانية على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويسهم في تعميق العلاقات بين البلدين.

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