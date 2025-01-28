الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

"النواب" يضع خطة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية.. ويوضح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.. ويكلف بإعداد وثيقة شاملة عن خطورة التهجير وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال

اللجنة العامة بمجلس
اللجنة العامة بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التوافق على عدد من القرارات، بشأن ما تردد عن تهجير الفلسطينيين، منها إعداد خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتكليف اللجان المختصة بإعداد مشروع وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية وخطورة تهجير الفلسطينيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعميمها على النواب المشاركين في المحافل الدولية

كما تضمنت القرارات أيضا، تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين أبرز محاور اجتماعات النواب مع وفود البرلمانات المختلفة، إلى جانب التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

كما تضمنت، ضرورة التواصل المباشر مع المؤسسات البرلمانية الدولية لإدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات.

 

تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

 

حيث عقدت اللجنة، اجتماعها لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.

 

 القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة، وكلف رؤساء لجان العلاقات الخارجية- الشئون العربية- الشئون الأفريقية- الدفاع والأمن القومي- حقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.

 

عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية

 

وشدد  رئيس المجلس على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.

أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية

كما شدد رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمانية الدولية الجهود الدبلوماسية السفارات المصرية في الخارج القضية الفلسطينية العلاقات البرلمانية الموقف المصري موقف مصر الثابت مجلس النواب اليوم مجلس النواب

مواد متعلقة

البرلمان يكلف بإعداد وثيقة عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وخطورة التهجير من غزة

النواب يحسم اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى

مجلس النواب يحيل 27 تقريرا إلى الحكومة

رسائل حاسمة من النواب برفض تهجير الفلسطينيين.. رئيس المجلس: الأطروحات المتداولة تمثل خطرًا على الأمن الإقليمي.. نحذر من نقل الصراع إلى أراض أخرى.. وإقامة الدولتين الحل الوحيد لتحقيق السلام

ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مقابل الجنيه

محاولات أخيرة من الأهلي لإنقاذ صفقة بن شرقي

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

الأهلي يكثف تحركاته لحسم صفقة كوتيسا

جامعة عين شمس تعلن التكفل بالمصروفات الدراسية لطلاب المنح بشروط

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

منوعات

المزيد

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية