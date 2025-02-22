البابا تواضروس الثانى يترأس قداس سبت رفاع الصوم الكبير

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم السبت سيامة ١٢ كاهنًا بيد البابا تواضروس الثاني للخدمة بكنائس الإسكندرية.

وصلى البابا تواضروس الثانى اليوم قداس سبت رفاع الصوم الكبير، وشاركه الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وبعد صلاة الصلح صلى البابا تواضروس الثانى صلوات سيامة اثني عشر من الشمامسة كهنة في درجة القسيسية.

وفي عظة القداس تأمل البابا تواضروس الثانى في الآية "لاَ تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّغِيرُ، لأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْطِيَكُمُ الْمَلَكُوتَ" (لو ١٢: ٣٢). وهو إنجيل الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل

وأشار إلى أن القطيع الصغير هنا هو الكاهن الجديد وزوجته وأبناؤه، وفي هذه الآية رسالة طمأنة وتشجيع، فالله هو الذي أراد أن يعطيك هذه النعمة (الكهنوت)، فلا تخف! ولفت إلى أن الرضا والشكر في حياة الكاهن يأتيان حينما يمتلئ بالثقة بأن "كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ".

وتناول البابا تواضروس الثانى ثلاث صفات ضرورية لخدمة الكاهن، وهي:يخدم كوكيل: فهو وكيل سرائر الله يخدم بأمانة كل يوم وكل ساعة ويعيش حياة الرضا التي يسمونها فن الاستمتاع بالموجود والبعد عن التذمر في حياته ويسلك بأمانة: والأمانة هي التي تقود الكاهن نحو السماء. وشدد قداسته على أن الأمانة يجب أن تكون في صلواتك ومعاملاتك وعقيدتك، والنفوس المسؤولة منك وأسرتك وفي كل حياتك الشخصية ويتصرف بحكمة: لأن رأس الحكمة مخافة الله، فالحكمة تجعلك تسلك في مخافة الله. والمخافة تحتاج فضيلة الاتضاع، والكاهن المتضع يحمل عنه السيد المسيح أثقال خدمته.

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