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دين ودنيا

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق ٢٨ من فبراير ٢٠٢٥م، الموافق ٢٩ من شعبان ١٤٤٦هـ، بعنوان: "يا باغي الخير أقبِل".

 

التوعية بفضائل شهر رمضان ووجوب الإقبال على مواسم الخير

 وأكدت  وزارة الأوقاف أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان ووجوب الإقبال على مواسم الخير؛ استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الكريم بما يليق من طاعة وعبادة.

 

"فقه الصيام" دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة واستقبال رمضان

 وفي سياق متصل انطلقت سلسلة دورات "فقه الصيام" في مديريات كفر الشيخ والقليوبية والغربية وأسوان، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف وكلاء الوزارة في المحافظات المعنية، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.


وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الشرعي للأئمة وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية، مع التركيز على تيسير الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه. وقد تناولت الدورات مجموعة شاملة من المحاور؛ بدءًا بتعريف الصيام وأركانه وشروطه والحكمة من فرضيته، مرورًا بشرح الأحكام الفقهية وآدابه وفضائله، وصولًا إلى بيان واجبات الصيام ومبطلاته، مع تسليط الضوء على دور الصيام في تنمية روح التكافل الاجتماعي والمسئولية تجاه المحتاجين.


وشهدت الفعاليات مناقشات علمية معمقة شارك فيها نخبة من العلماء المتخصصين، إذ أكدوا أهمية نقل المعارف الشرعية والأحكام الفقهية إلى المصلين. كما أعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من الطرح العلمي والعملي المقدم، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما تعلموه في خدمة رواد المساجد خلال رمضان.


وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة عبر برامج علمية متخصصة تواكب مستجدات العصر؛ما يؤكد الدور الحيوي للوزارة في تطوير الخطاب الديني ونشر قيم الاعتدال والوسطية في المجتمع.

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