السبت 22 فبراير 2025
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انعقاد مجلس آباء ومعلمي منطقة كفر الشيخ الأزهرية

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية

 عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعًا لمجلس آباء ومعلمي المنطقة، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة، لمناقشة المقترحات والمطالب، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد.

 

تفاصيل الاجتماع

 وتضمن الاجتماع فتح باب المناقشة لمَطالِب أولياء الأمور بشأن احتياجات الطلاب بالعملية التعليمية، وعرض المشاكل التي تواجِه أبناءهم بالمعاهد التي يَدْرُسون بها، وتَلّقّي مقترحات الحضور ومناقشتها بشكل مستفيض، وعرض ماتم إنجازه من برامج وأنشطة خلال الفصل الدراسي الأول، وطرح خطة المجلس حتى نهاية العام الحالي 2024 / 2025م.

 

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ومن جانبه، فقد أشار الدكتور « شهاوي» خلال الإجتماع إلي أأن الهدف الأساسي من اللقاء هو تحسينِ الأداء الدراسي للأبناء، وإنشاء جُسور تَواصُل اجتماعي بَيْن البيت والمعهد، علاوةً على وجود عَلاقة إيجابيّة وَثيقة بين مُشاركة أولياء الأمور ومُستويات تحصيل الطلبة وسلوكيّاتِهم داخل المعاهد، مناقشًا مع الحضور أهم المقترحات للحفاظ على الحضور الطلابي حتى موعد امتحانات نهاية العام.

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أباء معلمين الازهر معاهد كفر الشيخ

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