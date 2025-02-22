حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت 22 فبراير

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت 22 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة برد يصاحبها نشاط في الرياح، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية.

ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط

كما تؤثر الرياح القوية على حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار، الأمر الذي يتطلب الحذر من قبل الصيادين والعاملين في البحر.

من جانبها، أهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين توخي الحذر خلال هذه الفترة، مؤكدة ضرورة تجنب الأنشطة البحرية، والقيادة بحرص على الطرق السريعة، مع الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.