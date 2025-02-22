السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت 22 فبراير

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت 22 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تتعرض المحافظة لموجة برد يصاحبها نشاط في الرياح، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 16 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية. 

txt

جامعة كفر الشيخ تستضيف الملتقى العلمي الرابع لكلية التمريض

ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط

كما تؤثر الرياح القوية على حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار، الأمر الذي يتطلب الحذر من قبل الصيادين والعاملين في البحر.

من جانبها، أهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين توخي الحذر خلال هذه الفترة، مؤكدة ضرورة تجنب الأنشطة البحرية، والقيادة بحرص على الطرق السريعة، مع الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس كفر الشيخ امطار رياح حركة الملاحة

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

لمشجعى الأهلى والزمالك تعديل على خريطة تشغيل المترو تعرف على التفاصيل

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية