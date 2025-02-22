السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء أعمال تنفيذ المرافق بالأراضي المضافة للعبور الجديدة

مرافق
مرافق

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز العبور الجديدة عن بدء أعمال تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي وشبكات المرافق بمجاورات الأراضي المضافة بالقادسية "سابقًا" بالعبور 

وأشار الى بدء العمل على تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي وشبكات المرافق بمجاورات (2، 3، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية "سابقًا"، وذلك تمهيدًا لتسليم الأراضي إلى السادة الملاك.

اضاف تشمل الأعمال الجاري تنفيذها مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة والطرق لضمان توافر كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.

وتابع وحرصًا على سرعة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة يجري العمل بوتيرة متسارعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. وقد تم توجيه الشركات المنفذة بمراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جاهزية الأراضي للتسليم فور انتهاء أعمال المرافق ويتم الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات من قبل مكاتب استشارية متخصصة مع متابعة مستمرة من جهاز المدينة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المحددة.

واضاف يأتي هذا المشروع في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدينة بصورة متكاملة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني والمجتمعي. ويؤكد الجهاز التزامه باستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية وفق أعلى المعايير، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني المخطط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المستدامة المياه والصرف الصحي تحقيق التنمية المستدامة جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز العبور الجديدة شبكات المياه والصرف الصحى

الأكثر قراءة

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

10 سنوات في قبضة المقاومة، لحظة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي أفيرا منغيستو ضمن صفقة التبادل بغزة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الزمالك يحسم موقف نجمه من قمة الليلة أمام الأهلي

أول إجراء من تعليم المنوفية ضد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بتلميذ

منوعات

المزيد

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية