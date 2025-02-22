إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أصيب 5 عمال بحروق ما بين خطيرة ومتوسطة، إثر انفجار غلاية مياة بأحد مصانع شركة غزل المحلة بدائرة مركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة 5 عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء انفجار ضغط بخاري بشكل مفاجئ.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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