نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد مقاولي غزة لبحث آليات إعادة إعمار القطاع

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، المهندس سهيل السقا، رئيس اتحاد مقاولي غزة، وذلك في مقر نقابة المهندسين بالقاهرة.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة

ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والجهات المعنية في فلسطين، بما يضمن الإسراع في عمليات الإعمار وفق المعايير الهندسية الحديثة، مع التركيز على توفير حلول تعزز البنية التحتية والخدمات والمقومات الأساسية للحياة في غزة.

وأكد المهندس طارق النبراوي خلال اللقاء على موقف نقابة المهندسين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة شكلت لجنة "إعادة إعمار غزة" لتقديم أشكال الدعم الفني والهندسي للإسهام في إعادة بناء ما دمره العدوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مساندة الشعب الفلسطيني

من جانبه، ثمّن المهندس سهيل السقا الدور التاريخي لمصر ونقابة المهندسين المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون للاستفادة من خبرات نقابة المهندسين المصرية في مجالات التخطيط والتنفيذ لإعادة الإعمار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات واضحة تضمن تنفيذ مشروعات الإعمار بكفاءة وسرعة، بما يسهم في تخفيف معاناة أهل غزة.

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