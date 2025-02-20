نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد لقاءً مفتوحًا لمناقشة الميزانية والقوائم المالية لعام 2024

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، لقاءً مفتوحًا لمناقشة الميزانية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى استعراض موازنة العام المالي 2025، حيث جاء هذا اللقاء في إطار حرص النقابة على تعزيز الشفافية وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التفاصيل لكافة القوائم المالية.

وشهد اللقاء مناقشة ميزانيات نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، ومشروع إسكان المهندسين ببرج العرب، ونادي المهندسين بسابا باشا.

وذلك بحضور هيئة مكتب النقابة الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة، المهندس وليد ماضي أمين الصندوق، وكذلك هيئة مكتب النادي المهندس محمد فتح الباب، أمين النادي، المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد السعدي، المهندس باسل ياسر، المهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد.

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي، خلال كلمته الافتتاحية، أن مجلس النقابة يعمل من أجل الصالح العام للنقابة، مشددًا على أن جميع القرارات المالية والإدارية تهدف إلى خدمة أعضاء الجمعية العمومية وتعزيز مكانة النقابة كمؤسسة رائدة، كما أشار إلى أن اللقاء يأتي تمهيدًا لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، حيث سيتم مناقشة كافة القوائم المالية بشفافية تامة، مع إتاحة الميزانية والمستندات المالية لكل أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الاطلاع عليها،

واستعرض المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة تقريره بشان القوائم المالية الخاصة بالنقابة كما أستعرض المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي تقريره الخاص بالقوائم المالية الخاصة بالنادي، تبعه تقرير مراقب الحسابات عن الجمعية العمومية المهندس هشام نور الدين والذي تضمن تحليلًا تفصيليًا للميزانية، متناولًا الإيرادات والمصروفات لعام 2024 والسنوات السابقة، إلى جانب تفصيل مخصصات مختلف اللجان والمشروعات التابعة للنقابة،

وفي ختام الجلسة، تم فتح باب المناقشات، حيث استمع مجلس النقابة إلى استفسارات الأعضاء وأجاب عنها بشكل مفصل، في إطار نهج النقابة القائم على الحوار والمشاركة الفعالة مع أعضائها

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