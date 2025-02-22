السبت 22 فبراير 2025
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الأقصر وأسوان يستضيفان 27 فنانة تشكيلية من 13 دولة للترويج للسياحة

منتدى الملكة الدولي
منتدى الملكة الدولي للفنون
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تستضيف محافظتا  أسوان والأقصر، فعاليات منتدى الملكة الدولي للفنون والذي يشارك فيه 27 فنانة تشكيلية من 13 دولة عربية وأجنبية بينها مصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا ولبنان ورومانيا والأردن، وذلك في اطار الترويج الدولي للسياحة المصرية.

 منتدى الملكة الدولي للفنون

يقام المنتدى بمحافظتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري، ويتضمن القيام برحلة نيلية من أسوان للأقصر، وذلك لتسليط الضوء على أهم مزارات وآثار مصر العليا من معابد أسوان وكوم امبو وإدفوا وإسنا والكرنك وحتشبسوت ووادي الملكات ومعبد الأقصر.

ومن جهته أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، على أن السياحة المصرية تحظى بدعم كبير من قبل المشاهير والنجوم العالميين الذين يحرصون على زيارة المعابد الأثرية والأماكن التاريخية، والتقاط الصور التذكارية والترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر إيهاب عبد العال، زيارات المشاهير من جميع أنحاء العالم للمزارات المصرية، نوعًا مميزًا من الترويج، له دورًا إيجابيًا في التسويق للمنتج السياحي المصري المتميز، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بالقطاع السياحي.

وأضاف أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن الفنانات التشكيليات أعربن عن إعجابهن الشديد بالحضارة المصرية، مؤكدين حرصن على توثيق زيارتهن بالصور والفيديوهات على صفحاتهن الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حتى يتفاعل معها الملايين من معجبيهن في كافة أنحاء العالم.

 التسويق للمنتج السياحي المصري 

وأشار إيهاب عبد العال، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر بنسبة تقترب من 40% في اتخاذ قرارات المسافرين بزيارة الوجهات السياحية، ونسعى في مصر لاستغلال ذلك من خلال إظهار ما يميزها لكل الأشخاص حول العالم..


وتابع أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، تعد تجربة فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية، حيث يمكن للضيوف زيارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية على طول النيل، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وشدد إيهاب عبد العال، على أن مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة تؤهلها إلى أن تكون نقطة جذب واعدة للسياح ذوي الإنفاق العالي.

ووجه إيهاب عبد العال، الشكر لوزارات الداخلية والسياحة والآثار وجميع الأجهزة التنفيذية التي عملت على تسهيل كافة إجراءات نجاح هذه الزيارة الهامة.

وأضاف أن السياحة المصرية قادرة على استعادة عرشها مجددا والوصول إلى أكثر من 30 مليون سائح سنويا قبل حلول عام 2028 طبقا لمستهدفات الدولة ولكن بشروط أهمها ضرورة توسع القطاع السياحي في العمل على تحسين تجربة السائح لجذب المزيد من الشرائح السياحية المختلفة وخاصة من ذوي الإنفاق المرتفع.

وتتضمن فعاليات الزيارة القيام برحلات سياحية للفنانات وعقد ورش فنية علي سطح السفينة أثناء الإبحار وسط الطبيعة الخلابة لضفاف النيل بين مدينتي أسوان والأقصر ومعرضا تشكيليا للأعمال التي أنجزت بواسطة الفنانات تحت اسم رسالة سلام من أسوان والأقصر للعالم ويدور محور الأعمال الفنية حول نبذ العنف ومنع التهجير والتعايش بين الشعوب.

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أسوان منتدى الملكة الدولي للفنون السعودية الولايات المتحده الامريكيه روسيا

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