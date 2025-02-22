أبطال مصارعة "القومي للموهبة" بكفر الشيخ يحصدون 4 ميداليات فى بطولة الجمهورية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ قد حققوا أربعة ميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية فى بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بالصالة المغطاة بنادى سيتى بمدينة السويس في الفترة من 19 حتى 22 فبراير، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وكيل شباب كفر الشيخ يهنئ الأبطال الفائزين

من جانبه هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الفائزين ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة وهم: محمد عبد الباري بكري، الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 55 ك بمرحلة الناشئين، يوسف علي البيومي صاحب الفضية والمركز التاني وزن 55 ك بمرحلة الشباب، رحيم غالي الحاصل على البرونزية والمركز الثالث وزن 63 ك بمرحلة الصفوه وأحمد ربيع عبد النبي الحاصل على البرونزية والمركز الثالث وزن 72 كيلو مرحلة الناشئين، بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.



كما حصل كل من اللاعبين عمار ياسر على المركز الخامس وزن 97 كيلو بمرحلة الشباب وشريف محمد حسين على المركز الخامس وزن 63 كيلو بمرحلة الشباب وتستمر منافسات البطولة بمشاركة لاعبى مصارعة المشروع القومي للموهبة بالمحافظة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المشروع ومدرب منتخب مصر للمصارعة ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية وتختتم فى 22 فبراير الجارى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.