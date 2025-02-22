القبض على مدير مدرسة بتهمة التحرش بتلميذ في المنوفية

ألقت وحدة مباحث أشمون في محافظة المنوفية، القبض على مدير مدرسة الشهيد عبد العزيز البدوى الابتدائية بمركز أشمون، بتهمة التحرش بتلميذ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تحرش بعد انتهاء اليوم الدراسى

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أشمون بلاغًا من أحد أولياء الأمور يفيد بتحرش مدير المدرسة بطفل بعد انتهاء اليوم الدراسى، حيث قام بنزع البنطلون الذى كان يرتديه التلميذ والتحرش به.

وتلقى اللواء محمود الكومنى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم والد أحد التلاميذ بالمدرسة ببلاغ اتهم فيه ش.ا 54 سنة مدير المدرسة بالتحرش بنجله بعد إنتهاء اليوم الدراسى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط مدير المدرسة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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