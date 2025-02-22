تطور جديد في النزاع القانوني بين مبابي وإدارة سان جيرمان

كشفت محامية كيليان مبابي نجم ريال مدريد، دلفن فيرهايدن، كواليس جديدة في النزاع القانوني القائم مع إدارة ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدة أنه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين في صيف 2023.

كواليس النزاع القضائي بين مبابي وإدارة سان جيرمان

وقالت فيرهايدن، عبر وكالة الأنباء الفرنسية: "قانون العمل ينص على أنه حال تعديل الراتب أو مدة التعاقد يجب التوقيع على تعاقد جديد، كما أن لوائح كرة القدم تشترط اعتماد هذا التعديل بعد 15 يوما من توقيعه، وهو ما لم يحدث في صيف 2023".

وأضافت: "نحن لا نتعامل مع نادي لا يفهم في لوائح كرة القدم، ولكن إدارة باريس تحاول إقناع نفسها بأمور افتراضية لم تحدث".



وأوضحت: "مبابي لم يحصل على الجزء الثالث من مكافأة التوقيع والولاء بقيمة 36.66 مليون يورو، بالإضافة إلى رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو بقيمة 18.75 مليون يورو".

ولم تمنح محامية مبابي إجابة قاطعة بشأن إمكانية تصعيد القضية لمحكمة العمل، ولكنها استبعدت تماما التوصل لحل ودي مع النادي الباريسي.

وكانت لجنة الطعون العليا بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم رفضت طعنا من مبابي لمطالبة ناديه السابق بمستحقاته المالية المتأخرة ليستمر النزاع القانوني بين الطرفين لحين إشعار آخر.

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