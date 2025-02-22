الجهاز الفني للأهلي يوجه تحذيرات لـ إمام عاشور ضمن الاستعداد لمباراة القمة

حصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تحذيرات بالجملة من الجهاز الفني وعدد من كبار الفريق بشأن استفزاز لاعبي الزمالك أو جماهيره أو الرضوخ لمحاولة البعض داخل الملعب لاستفزازه من أجل إخراجه عن تركيزه في مباراة القمة اليوم حيث عقد محمد شوقي مدير الكرة جلسة مع اللاعب من أجل تحذيره من فقدان تركيزه في مباراة اليوم.

كما ضمت قائمة الممنوعات للجماهير، قبل مباراة القمة الليلة بين الأهلي والزمالك العديد من المحاذير حيث لن يتم السماح باصطحاب أى منها داخل المدرجات للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية.

وجاءت قائمة الممنوعات على النحو التالي..

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

- الأسلحة والأدوات الحادة.

- طائرات الدرون.

جماهير الزمالك

كما يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد.

وحدد استاد القاهرة الدولي، بوابات دخول الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء اليوم المُرتقب بين الأهلي والزمالك وجاء كالتالي:

- الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

- الدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم.

- الدرجتان الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخامسة والنصف مساء اليوم موعدا للوصول إلى ستاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الزمالك والتي تنطلق في السابعة مساء.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد رضا

الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور وجراديشار

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته اليوم مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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