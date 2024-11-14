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ثقافة وفنون

أول صور من فيلم Die, My Love

جينفر لورانس، فيتو
جينفر لورانس، فيتو

منحت المخرجة لين رامزي، الجمهور، أول نظرة رسمية على فيلمها الجديد Die, My Love، والذي يقوم ببطولته كلا من النجمة جينيفر لورانس، وروبيرت باتنسون، والمقرر عرضه خلال العام المقبل.

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تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 وأعلن رسميًّا، عن انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

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