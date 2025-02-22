تفوق كاسح للدراويش، تاريخ مواجهات الإسماعيلي والمصري قبل مباراة الليلة

ديربي القناة، يلتقي المصري البورسعيدي مع الإسماعيلى، اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والمصري



وتعد مواجهة الليلة رقم 133 بتاريخ مواجهات المصري والإسماعيلي، حيث سبق أن التقيا 132 مرة في الدوري المحلي وكأس مصر، وكأس السلطان حسين.

والتقي المصري والإسماعيلي في الدوري المصري 121 مرة بواقع 52 انتصارا للإسماعيلي مقابل 26 للمصري، و43 تعادلا.



وسجل لاعبو الدراويش 158 هدفا وأحرز لاعبو المصري 111 هدفا.

ويعد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، هداف الدراويش في تلك المواجهات برصيد 3 أهداف.

أكبر نتيجة بين المصري والإسماعيلي



أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المصري والإسماعيلي، كانت في أغسطس 2022 عندما نجح الفريق البورسعيدي في الفوز 4-1 من توقيع إلياس الجلاصي "هدفين" وعمرو مرعي وحسن علي، فيما سجل خالد النبريصي هدف الدراويش.

أول مواجهة بدربي القناة



وشهد يوم 14 أبريل 1930 أول لقاء رسمي بين المصري والإسماعيلي وكان في الدور ربع النهائي لكأس مصر وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين 3-3 وتم إعادة اللقاء بعدها وفق اللائحة في ذلك الوقت وانتهى اللقاء الثاني بفوز المصري 4-1.

أما أول لقاءات الفريقين في الدوري فكان بتاريخ 5 ديسمبر 1948 في أول مواسم الدوري المصري 1948-1949 وأنتهى بفوز المصري 3-1.

موعد مباراة المصري ضد الإسماعيلي في ديربي القناة



وتنطلق صافرة مباراة المصري والإسماعيلي في ديربي القناة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الجيش ببرج العرب لحساب الجولة الـ 15 من الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري أمام الإسماعيلي



ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة ontime sports 2.

ويسعي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للعودة لطريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، بعد خسارة الفريق البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية أمام غزل المجلة، مما أدي إلي تغريم كل لاعب بالمصري مبلغ 200 ألف جنيه بعد الهزيمة أمام زعيم الفلاحين.

كما يسعى الاسماعيلي بقيادة مدربه عماد سليمان لتصحيح المسار بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

موقف المصري والإسماعيلي



ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.

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