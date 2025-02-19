جامعة كفر الشيخ تستضيف الملتقى العلمي الرابع لكلية التمريض

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى العلمي الطلابي الرابع لكلية التمريض، والذي جاء تحت عنوان "تعليم التمريض في عصر الرقمنة: التحديات والفرص"، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.

وحضر الملتقى كل من الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض ورئيس الملتقى، إلى جانب عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس من كليات التمريض بجامعات طنطا، القاهرة، الزقازيق، المنوفية، بنها، الإسكندرية، قناة السويس، دمياط، بني سويف، وغيرهم.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بدور التمريض في تقديم الرعاية الصحية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، خلال كلمته أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات بين الجامعات، ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم التمريضي، مشيدًا بدور التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع، ومؤكدًا التزام الجامعة بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

من جانبها، فقد أوضحت الدكتورة صباح أبو الفتوح أن الملتقى يهدف إلى تعزيز البحث العلمي، وتطوير مهارات الطلاب، وتحسين جودة التعليم التمريضي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما شهدت الفعاليات تكريم عدد من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لدورهم في دعم مهنة التمريض، وذلك بجانب افتتاح معرض فني لطلاب الكلية، إذ نالت الأعمال المعروضة إشادة الحضور.

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