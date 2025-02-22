سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

تصادم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حاكمة ولاية مين الديمقراطية جانيت ميلز، خلال اجتماع بالبيت الأبيض، على خلفية قضية مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الفرق الرياضية النسائية.

وهدد ترامب بحجب التمويل الفيدرالي عن الولاية إذا لم تمتثل لأمره التنفيذي الذي يحظر على المتحولين جنسيا المشاركة في الرياضات النسائية.

مواجهة ساخنة في البيت الأبيض

وخلال اجتماع مع حكام الولايات في غرفة الطعام بالبيت الأبيض أمس الجمعة، أشار ترامب إلى أمره التنفيذي الأخير الذي يمنع الرياضيين المتحولين جنسيا من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية، ثم توجه مباشرة إلى حاكمة مين وسألها عما إذا كانت الولاية ستمتثل لأمره التنفيذي!

فأجابته: "أنا ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية".

“Hope you enjoy life after being governor, because I doubt you’ll ever hold elected office again after this.”



Trump clashed with the Governor of Maine at the White House, publicly dismantling her career in front of everyone 💀 pic.twitter.com/0nAcgDEy42 — ALX ™ (@basedalx) February 21, 2025

ورد ترامب: "نحن القانون الفيدرالي، من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنك لن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق إذا لم تفعلي ذلك".

وأضاف ترامب: "بالمناسبة سكان ولايتك حتى وإن كان ليبراليا إلى حد ما، جعلني أحقق نتائج جيدة هناك، إنهم لا يريدون الرجال المشاركة في الرياضات النسائية".

وردت حاكمة ولاية مين قائلة: "سنراك في المحكمة".

ليرد عليها ترامب: "سأراك في المحكمة، أتطلع إلى ذلك، يجب أن يكون ذلك سهلا حقا.. واستمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنك ستظلين في المنصب".

قصة الصراع

ترامب، الذي انتقد مرارا مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في الفرق النسائية، وقع مؤخرا على أمر تنفيذي يهدف إلى منع هذه المشاركة، قائلا هو ومؤيدي القرار إنه يعيد "العدالة" للرياضات النسائية.

ومع ذلك، يرى منتقدون أن هذا القرار ينتهك حقوق أقلية ضئيلة من الرياضيين المتحولين جنسيا.

وتشير إحصائيات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات إلى أن أقل من 10 رياضيين من أصل 510 آلاف رياضي جامعي يعرفون أنفسهم علنا كمتحولين جنسيا.

تهديدات بحجب التمويل

يعتمد ترامب على وزارة التعليم الفيدرالية لتنفيذ أمره من خلال تفسير منقح لقوانين الحقوق المدنية، مما يسمح بحجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تمتثل للقرار.

وقالت جمعية مديري المدارس في ولاية مين قبل أسبوعين، إنها ستستمر في السماح للفتيات والنساء الرياضيات المتحولات جنسيا بالمنافسة على الرغم من أمر ترامب.

وقد أعلنت وزارة التعليم عن تحقيق في ولاية مين بعد مزاعم بانتهاكها لقوانين مكافحة التمييز الجنسي في التعليم.

رد فعل حاكمة مين

ردت ميلز على تهديدات ترامب في بيان رسمي، قائلة: "ولاية مين لن تخيفها تهديدات الرئيس".

وأضافت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة التمويل الفيدرالي إذا تم حجبه.

ولم يكن سجال البيت الأبيض أمس الجمعة هو المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب ولاية مين بشأن هذه القضية.

فقد هدد بحجب الأموال الفيدرالية عن الولاية إذا لم تمتثل لأمره خلال تصريحات منفصلة في اجتماع رابطة حكام الجمهوريين يوم الخميس.

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