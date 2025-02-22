تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل (فيديو وصور)

تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، في قدس أقداس معبده بمدينة أبوسمبل السياحية، وهى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر مرتين فقط في السنة 22 فبراير و22 أكتوبر.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (1) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (2)

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (4) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (5) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (6) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (7) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (8) تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى (9)

التنسيق مع الجهات المعنية

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن الجهات المعنية استعدت لهذا الحدث العالمى، حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات والزائرين إلى مدينة أبو سمبل فى سهولة ويسر.

وكلف رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالاستعداد الجيد وعلى أكمل وجه داخل معبدى أبوسمبل لتسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد، ووضع شاشة عملاقة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها.

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