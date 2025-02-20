بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، تحرك من وزير الدفاع الأمريكي لطرد جنرالات من الجيش

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، قولها: إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يعتزم اتخاذ إجراءات لطرد عدد من الجنرالات والضباط من وزارة الدفاع، بهدف تطهيرها من القادة الذين يعتقد أنهم مسيّسون.

وزير الدفاع الأمريكي يتحرك لطرد جنرالات من الجيش

ومن بين هؤلاء القادة، يُتوقع إنهاء خدمة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال سي.كيو براون.

ويُذكر أن هيجسيث، الذي تولى منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2024، كان محللًا سياسيًا في شبكة "فوكس نيوز" وخدم سابقًا في الحرس الوطني بأفغانستان والعراق.

ومنذ توليه المنصب، أبدى هيجسيث تشككًا في حلف شمال الأطلسي وانتقد بعض القادة العسكريين لتبنيهم مواقف يصفها بـ"المتطرفة" للسياسيين اليساريين.

من هو وزير الدفاع الأمريكي؟

وفي سياق متصل، قام هيجسيث مؤخرًا بإلغاء التصريح الأمني والتفاصيل الأمنية للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، وأمر بإجراء مراجعة من قبل المفتش العام للبنتاغون حول تصرفات ميلي خلال فترة خدمته لتحديد ما إذا كان من المناسب خفض رتبته.

وهذه التحركات تأتي في إطار سعي هيجسيث لتعزيز المساءلة داخل وزارة الدفاع والتأكد من توافق القيادة العسكرية مع السياسات والتوجهات الحالية للإدارة الأمريكية.

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