الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، تحرك من وزير الدفاع الأمريكي لطرد جنرالات من الجيش

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

ذكرت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، قولها: إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يعتزم اتخاذ إجراءات لطرد عدد من الجنرالات والضباط من وزارة الدفاع، بهدف تطهيرها من القادة الذين يعتقد أنهم مسيّسون.

وزير الدفاع الأمريكي يتحرك لطرد جنرالات من الجيش 

ومن بين هؤلاء القادة، يُتوقع إنهاء خدمة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال سي.كيو براون.

ويُذكر أن هيجسيث، الذي تولى منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2024، كان محللًا سياسيًا في شبكة "فوكس نيوز" وخدم سابقًا في الحرس الوطني بأفغانستان والعراق. 

ومنذ توليه المنصب، أبدى هيجسيث تشككًا في حلف شمال الأطلسي وانتقد بعض القادة العسكريين لتبنيهم مواقف يصفها بـ"المتطرفة" للسياسيين اليساريين.

من هو وزير الدفاع الأمريكي؟

وفي سياق متصل، قام هيجسيث مؤخرًا بإلغاء التصريح الأمني والتفاصيل الأمنية للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، وأمر بإجراء مراجعة من قبل المفتش العام للبنتاغون حول تصرفات ميلي خلال فترة خدمته لتحديد ما إذا كان من المناسب خفض رتبته.

وهذه التحركات تأتي في إطار سعي هيجسيث لتعزيز المساءلة داخل وزارة الدفاع والتأكد من توافق القيادة العسكرية مع السياسات والتوجهات الحالية للإدارة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الدفاع الأمريكي حلف شمال الأطلسي رئيس هيئة الاركان المشتركة بيت هيجسيث

مواد متعلقة

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة ببناء ناتو أكثر قوة

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

أطول فانوس في الجيزة.. طوله 7 أمتار وسعره 25 ألف جنيه.. مزود بنقوش إسلامية ومصابيح ملونة.. ويجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمامه (صور)

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية