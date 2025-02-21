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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية  سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى  على فترات متقطعة 
ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس غدا السبت 22-2-2025 في محافظة الفيوم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر  البلاد غدا بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا  على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجة مئوية  


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  ، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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