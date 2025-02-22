موجة شديدة البرودة تؤثر في البلاد.. نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.. أمطار متوسطة على السواحل الشرقية.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

مع منتصف شهر أمشير ما زالت البلاد تتأثر بموجة باردة اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، ودافئ جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط اليوم على شواطئ "الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:2.5 أمتار.

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت

أكدت هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 15

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى يوم الخميس المقبل.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يومي الأحد والإثنين.

ويكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية يومي الثلاثاء والأربعاء

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:16:17

درجة الحرارة الصغرى:08:11

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 14:16

درجة الحرارة الصغرى: 09:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:17:17

درجة الحرارة الصغرى: 05:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:09

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