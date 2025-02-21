الصحة تجدد تحذيرها من استخدام المضاد الحيوي في علاج نزلات البرد

جددت وزارة الصحة تحذيرها من استخدام المضاد الحيوي في علاج نزلات البرد قبل استشارة الطبيب.

وأكدت وزارة الصحة في منشور توعوي أن المضادات الحيوية لا تعالج الأمراض الفيروسية

وحذرت وزارة الصحة من وجود أخطاء شائعة يرتكبها المرضى عند استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أهمية تجنب هذه الأخطاء للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

أخطاء عند استخدام المضاد الحيوي حذرت منها وزارة الصحة

وتضمنت الأخطاء التي حذرت منها وزارة الصحة:

١- استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.

٢-تخزين المضاد الحيوي واستخدامه مرة أخرى.

٣- استخدام المضادات الحيوية التي وصفت لمريض آخر وتعرض لنفس الأعراض.

كان قد أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلى أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية

وأشار إلى أنه لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية في العدوى التنفسية طالما لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.



الإفراط في تناول المضادات الحيوية

وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الإفراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور إصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر أي مضادات حيوية جديدة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بعلاج الفيروسات التنفسية.

الطبيب من يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي

وأشار إلى أن الطبيب هو الذي يحدد نوع الالتهاب سواء كان بكتيريا أو فيروسيا، مشيرا إلى أن أي عدوى تنفسية يمكن للطبيب التفرقة إذا كانت بكتيرية أو فيروسية من إفرازات الأنف أو البلغم.

وأوضح أنه إذا كانت إفرازات الأنف أو البلغم بيضاء وشفافة تكون العدوى فيروسية، بينما إذا تغير اللون كانت العدوى بكتيرية.

وأشار إلى أن صورة الدم تحدد نوع الالتهاب فإذا كانت كرات الدم في معدلها الطبيعي يكون الالتهاب فيروسيا.

استخدام أدوية خوافض حرارة ومضاد للاحتقان

ونصح أي إنسان يصاب بأعراض الإنفلونزا أو العدوى التنفسية عليه أول ٢٤ ساعة استخدام أدوية خافض حرارة ومضاد للاحتقان.

وأشار إلى أن كبار السن وأصحاب أمراض المناعة، والأمراض المزمنة من أول ظهور أعراض الفيروس التنفسي يجب اللجوء للطبيب لأنهم الفئات الأكثر عرضة الخطورة وكذلك مرضى السمنة والحوامل.

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