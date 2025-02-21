انتشار الزينة الرمضانية والفوانيس فى شوارع وميادين الإسكندرية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وفي شوارع الإسكندرية بدأ الأهالي في تزيين الشوارع بزينة رمضان وإنارة الفوانيس لاستقبال الشهر الكريم، مما أضفى على الشوارع حالة من الفرحة والبهجة والسعادة.

وقال عوض حسن أحد بائعي الزينة بسوق المنشية فى الإسكندرية، إن الزينة الرمضانية عادة قديمة يتوارثها الشعب المصري منذ القدم للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم الشهر المبارك، مشيرا إلى أن أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم اهم أكثر الفئات التي تحرص على تعليق زينة رمضان.

وأكد أن جميع الباعة والتجار يستعدون لفتراش سلعتهم من الزينة والفوانيس قبل حلول الشهر الكريم منذ منتصف شعبان وحتى نهاية الشهر الكريم، مضيفا أن الزينة والفوانيس الرمضانية طقوس يتوارثها الأجيال كل عام.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الفوانيس والزينة الرمضانية متوسط وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة، مضيفا أن فئات الشباب والأطفال هم من أكثر الفئات التي يقبلون على شراء الكميات المختلفة من الزينة لتعليقها.

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