الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتشار الزينة الرمضانية والفوانيس فى شوارع وميادين الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وفي شوارع الإسكندرية بدأ الأهالي في تزيين الشوارع بزينة رمضان وإنارة الفوانيس لاستقبال الشهر الكريم، مما أضفى على الشوارع حالة من الفرحة والبهجة والسعادة.

بحضور الكبار، النصر يخسر بطريقة دراماتيكية أمام الاتفاق في الدوري السعودي

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وقال عوض حسن  أحد بائعي الزينة بسوق المنشية فى الإسكندرية، إن الزينة الرمضانية عادة قديمة يتوارثها الشعب المصري منذ القدم للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم الشهر المبارك، مشيرا إلى أن أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم اهم أكثر الفئات التي تحرص على تعليق زينة رمضان.

 

وأكد أن جميع الباعة والتجار يستعدون لفتراش سلعتهم من الزينة والفوانيس قبل حلول الشهر الكريم منذ منتصف شعبان وحتى نهاية الشهر الكريم، مضيفا أن الزينة والفوانيس الرمضانية طقوس يتوارثها الأجيال كل عام.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الفوانيس والزينة الرمضانية متوسط وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها المحافظة، مضيفا أن فئات الشباب والأطفال هم من أكثر الفئات التي يقبلون على شراء الكميات المختلفة من الزينة لتعليقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر رمضان المبارك الفوانيس الاسكندرية والتجار

مواد متعلقة

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأحد

الرئاسة الفلسطينية تكشف خطتها لإنقاذ غزة

شاهد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

الأكثر قراءة

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

منوعات

المزيد

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

تفسير حلم السفر بالطائرة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية