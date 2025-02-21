بحضور الكبار، النصر يخسر بطريقة دراماتيكية أمام الاتفاق في الدوري السعودي

سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وأحرز هدف النصر الأول أيمن يحيي في الدقيقة 49.

وأضاف آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 65.

بينما أحرز هدف الاتفاق الأول فاينالدوم في الدقيقة 55.

وأحرز آل فتيل هدفا في مرماه مع الدقيقة 82.

وأحرز الاتفاق الهدف الثالث له في الدقيقة 89 عن طريق فاينالدوم.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لجون دوران نجم النصر السعودي بالدقيقة 2+90.

تشكيل النصر ضد الاتفاق

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: بوشل، آل فتيل، لابورت وقشيش.

الوسط: بروزوفيتش، على الحسن وأيمن يحيي.

الهجوم: ساديو ماني، رونالدو، وجون دوران.

ويحتل النصر المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة في المقابل يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28نقطة.

كان نادى النصر قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الأهلي الوصيف الذي يمتلك 22 نقطة والهلال المتصدر.

ويعانى الاتفاق على المستوى المحلي من تذبذب النتائج فخسر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف بعدما فاز في الجولة السابقة لها بهدفين نظيفين عل مستضيفه الأخدود.

وسبق والتقى الفريقان 24 مرة بالدوري استطاع النصر الفوز في 11 مباراة مقابل 7 انتصارات لفريق الاتفاق بينما سيطر التعادل في 6 مباريات.

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