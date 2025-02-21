حماس تدعو للمشاركة الحاشدة في تشييع جثماني نصر الله وصفي الدين ببيروت

دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثماني أمين عام حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله والقائد هاشم صفي الدين في العاصمة بيروت بعد غد الأحد 23 فبراير.

دعوات لتشييع جنازة نصر الله ببيروت

وأوضحت الحركة أن هذه المشاركة في التشييع تأتي وفاء لدماء الشهداء، مؤكدة استمرارها في نهج المقاومة حتى تحقيق النصر القريب وتحرير فلسطين وطرد الاحتلال.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذا التشييع هو تجسيد للعهد الذي قطعته المقاومة على نفسها في الاستمرار بمسيرة الشهداء التي سطرت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ المنطقة حيث كان الدم ينتصر وينهزم فيه الاحتلال والمستكبرون.

كما أكدت أن المقاومة في لبنان ومنذ اللحظة الفارقة التي ارتقى فيها الشهداء، كانت سباقة في إسناد غزة وفلسطين في معركة من أعظم المعارك.

مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله يوم الأحد

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله يوم الأحد، بعد 5 أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر 2024 في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل في 3 أكتوبر 2024

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