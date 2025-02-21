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رياضة

مع تأكد غياب أفشة، كيف يفكر كولر بوسط ملعب الأهلي أمام الزمالك؟

كولر
كولر

يفتقد النادي الأهلي في مواجهة نظيره نادي الزمالك جهود لاعب خط وسط الفريق محمد مجدي أفشة في المباراة المقرر لها غدا السبت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويغيب محمد مجدي أفشة النادي الأهلي بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 15 يوما، ما يؤكد خروجه من حسابات مباراة القمة أمام الزمالك. 

كيف يفكر كولر بوسط ملعب الأهلي أمام الزمالك في غياب أفشة؟ 

وأربكت إصابة أفشة حسابات كولر بشأن وسط ملعب الأهلي أمام الزمالك، حيث كان السويسري مستقرا بشكل تام على البدء باللاعب في القمة في ظل اعتماده عليه بالفترة الأخيرة. 

 واستقر كولر على الدفع بـ عمرو السولية في وسط الملعب بدلا من أفشة ليكون ثالث الثنائي أكرم توفيق ومروان عطية في وسط الأحمر أمام الزمالك. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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