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خارج الحدود

ترامب: الاتحاد الأوروبي لم يحرك ساكنا لإنهاء الأزمة الأوكرانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لم يفعل شيئا لإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى التقاعس ذاته من جانب كييف.

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وأكد دونالد ترامب فير مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز": "لم يفعلوا شيئا.. الحرب مستمرة، ولا توجد اجتماعات مع روسيا، لا يوجد أي شيء من جانبهم". مشيرا إلى ذات التقاعس من جانب كييف.

وأضاف  ترامب، أنه يخطط لعقد لقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن الأسبوع المقبل.

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وفي هذا الصدد أشاد الرئيس الأمريكي بكليهما، مضيفا: "لكن لم يفعل أحد شيئا".

وفي وقت سابق، انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أوروبا لقيامها بتخريب جهود الإدارة الأمريكية الحالية للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، موضحا أن هذه الإجراءات التي اتخذتها أوروبا، برأي واشنطن، ليس لها أي معنى.

كما أوضح مايك والتز أن "النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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ترامب الاتحاد الاوروبي أوكرانيا

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