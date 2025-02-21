البيت الأبيض: المساعدات الأمريكية أنقذت زيلينسكي من الموت

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي، مقالا مطولا أشار من خلاله إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن المساعدات الأمريكية أنقذت زيلينسكي من الموت.

زيلينسكي اعتاد على ارتكاب الأخطاء

ونقل الموقع عن مسئول في البيت الأبيض قوله: "زيلينسكي ممثل ارتكب الخطأ المعتاد الذي يرتكبه الأطفال على المسرح، حيث بدأ يعتقد أنه ذات الشخصية التي يجسدها".

وأضاف: "لكن لو لم نرسل الملايين كمساعدات له، لكان يرقد على عمق مترين تحت الأرض".

ترامب: زيلينسكي ديكتاتور بلا انتخاب

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، تغريدة وصف فيها زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وأيد الحاجة إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا. وبحسب الزعيم الأمريكي، انخفضت شعبية زيلينسكي إلى 4%.

وبعد ذلك دعا مقربون من الرئيس الأمريكي، زيلينسكي الذي انتهت صلاحياته الرئاسية في مايو الماضي، إلى مغادرة أوكرانيا على وجه السرعة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن "الخيار الأفضل لزيلينسكي والعالم هو رحيله الفوري إلى فرنسا".

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