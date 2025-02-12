بروتوكول تعاون بين البريد المصري ونظيره السعودي لخدمة الحجاج والمعتمرين

استقبل جمرك البريد المصري بمطار القاهرة الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البريد السعودي، وذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين مصر والسعودية.

بحث خدمات نقل امتعة الحجاج والمعتمرين

وتهدف الزيارة لتوقيع بروتوكول بين البريد المصري والبريد السعودى لخدمة الحجاج والمعتمرين في نقل الأمتعة الشخصية من الأراضى السعودية إلي أماكن إقامتهم في مصر لتسهيل الإجراءات علي الحجاج والمعتمرين المصريين. وذلك من خلال الجمارك المصرية.

التعاون بين سلطات الجمارك المصرية والسعودية



وشارك في اللقاء من الجمارك المصرية كل من هالة عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومحمد محمود مدير عام الطرود البريدية، ومدحت علام مدير جمرك البريد المصري، ومحمد عبد العال مدير المكتب الفني للإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية.

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