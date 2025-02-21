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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، خريطة أعمال شاشة Dmc

مسلسل شهادة معاملة
مسلسل شهادة معاملة أطفال، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض شاشة DMC خلال شهر رمضان المبارك عددا من المسلسلات المختلفة تتنوع  ما بين الدراما والأكشن 

مسلسلات رمضان 2025 علي شاشة DMC 

ويعرض  مسلسل وتقابل حبيب والتي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز ويشاركها البطولة كريم فهمي عبر شاشة Dmc طوال الشهر الكريم 

كما يعرض أيضا مسلسل الكابتن الفنان أكرم حسني علي شاشة DMC 

ويدخل القائمة أيضا مسلسل لام شمسية للفنانة أمينة خليل في شهر رمضان 2025.

ومن  المقرر أيضا عرض مسلسل جودر 2 للفنان ياسر جلال عبر شاشة DMC في شهر رمضان 2025.

ويستعد الفنان إياد نصار لعرض مسلسله مع ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة عبر شاشة  DMC 


ويستعد النجم محمد هنيدي أيضا لعرض مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال عبر شاشة DMC 

و أخيرا يعرض أيضا مسلسل ولاد الشمس للنجمان أحمد مالك وطه دسوقي عبر DMC في رمضان 

قصة مسلسل ولاد الشمس 

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

 

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

 

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

 

 

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