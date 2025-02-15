السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، قنوات عرض مسلسل ولاد الشمس

ولاد الشمس
ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو التشويق لمسلسل “ولاد الشمس” بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025. 

وسيتم عرض العمل عبر شاشة قناة "دي إم سي" وقناة “cbc” وقناة “on” ومنصة “Watch It”.

 

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

 

قصة مسلسل ولاد الشمس 

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.

 

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

 

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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