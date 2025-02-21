حالة الطقس الأسبوع المقبل، أمطار تضرب هذه المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يومي الأحد والإثنين.

ويكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية يومى الثلاثاء والأربعاء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:16:17

درجة الحرارة الصغرى:08:11

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 14:16

درجة الحرارة الصغرى: 09:11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:17:17

درجة الحرارة الصغرى: 05:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:09

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