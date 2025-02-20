الخميس 20 فبراير 2025
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أخبار مصر

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، غدا، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على " بورسعيد، رفح، العريش", تمتد خفيفة إلى " الاسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، البحيرة".

حالة الطقس غدا الجمعة 21- 02- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الخميس، أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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