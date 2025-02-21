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رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو


أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الإتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع..داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو 
خط الوسط..سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى 
خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو انور 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، احمد سعيد، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، امير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، احمد النادرى.

 

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني وطارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى، للفوز بالمباراة وحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري.


ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، بينما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

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الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري نادي البنك الأهلي الاتحاد

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