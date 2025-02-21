الدوري المصري، مودرن سبورت بـ10 لاعبين يتعادل مع فاركو سلبيا

الدوري المصري، تعادل فريق مودرن سبورت وفاركو سلبيا في افتتاح الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد حرس الحدود بالمكس.

واستكمل فريق مودرن سبورت المباراة منذ الدقيقة 86 بعشرة لاعبين فقط بعد إصابة لاعب الفريق طارق محمد والذي لم يستطع إكمال المباراة وكان الجهاز الفني قد أجرى التغييرات ولم يكن متاحا تغييرات أخرى للفريق.

ترتيب فاركو ومودرن سبورت فى الدورى

يحتل فريق فاركو المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة بعدما فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وله 15 هدفا وعليه 19 هدفا.

وعلي الجانب الآخر يحتل مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) المركز الـ18 برصيد 9 نقاط جمعها من 15 مباريات بعدما فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 مباريات وخسر 8 مباريات وله 5 أهداف وعليه 18 هدفا.

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو بالدوري

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمد دسوقي، طارق سيد، خالد رضا، احمد يوسف

خط الوسط: معتز زدام، أحمد كباكا، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد اميسي، غنام محمد، ضياء السيد، ارنولد ايبا

تشكيل فاركو أمام مودرن سبورت

وبدأ فاركو المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد سعيد شيكا، جيفرسون إينكادا، أحمد عوض، محمود عماد، عزمي غوما، جابر كامل، بابكار نداي، ياسين الملاح، محمد فخري، عمرو ناصر، زهير المترجيشيكا

حكام مباراة فاركو أمام مودرن سبورت



محمود منصور حكم ساحة محمد مجدي سليمان حکم مساعد 1 محمد عطا حکم مساعد 2 محمد العتباني حكم رابع محمد الحنفي حکم VAR أسامة عبد اللطيف حکم VAR مساعد‏'‏



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