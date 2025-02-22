خبيرة تكشف 3 مكاسب لمصر من طرح المطارات للقطاع الخاص

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن مصر تعتزم البدء في طرح مطاراتها على قطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال عام ٢٠٢٦، حيث قامت وزارة الطيران المدني بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للقيام بمهمة المستشار الاستراتيجي للحكومة في عملية طرح المطارات، وقد انتهت مؤسسة التمويل الدولية من الدراسة وتجهيز المطارات للطرح الخاص.

وأضافت، أن هذا له تأثير إيجابي في زيادة عدد الرحلات وبالتالي زيادة المسافرين بسبب تحسين أداء الخدمة وبالتالي تتدخل المطارات المصرية إلى المنطقة المنافسة العالمية بين المطارات العالمية، وهذا يزيد من تحقيق أرباح عالية مقارنة بالفترة السابقة التي تحت إدارة القطاع الحكومي.

وتابعت؛ من أسباب نجاح هذا الطرح هو قيام مؤسسة التمويل الدولية بتحديد القيم العادلة للمطارات وبالتالي يتم الطرح علي أساس صحيح، وبالتالي فانه عن طريق طرح هذه المطارات للقطاع الخاص فهي تبعث رسالة إلى العالم أن الحكومة المصرية في طريقها إلى منافسة المطارات العالمية وبالتالي تزيد من عدد الوافدين إلى مصر سواء للاستثمار فيها أو للسياحة وبالتالي تزيد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة العملات.



وكان وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ قد أكد أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات؛ إعداد دراسة إستراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، والمستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.