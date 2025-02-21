الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

ووضعت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدأ شهر رمضان المبارك بوقت كاف.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات فبراير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

 

مرتبات شهر ديسمبر 2024
مرتبات شهر فبراير 2025

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير 2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير 2025

مواعيد صرف المرتبات 

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه. 

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥ مرتبات شهر فبراير صرف مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥ وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. شعبة الذهب تتوقع وصول عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه.. انخفاض يصل إلى 40 جنيها في أسعار اللحوم

رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية في مارس المقبل

"حماية المنافسة" يعقد برنامجًا تدريبيًّا لمستشاري هيئة قضايا الدولة

وزير المالية: خفضنا الديون لـ 89% من الناتج المحلي ونستهدف وصولها لـ80%

وزير المالية: رفع مستوى العلاقات مع الصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وزير المالية: انضمام مصر لـ بريكس يفتح آفاقا للتعاون مع الأعضاء في كل المجالات

حماية المنافسة يعقد ندوة حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة المحاكم الاقتصادية

الضرائب: نظام متكامل ومحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

وفاة أحمد برجاوي كبير مخرجي قناة الأهلي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج (صور)

عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب (صور)

منوعات

المزيد

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع مانشستر سيتي.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية