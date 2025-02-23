"الأواني الخشبية.. صحية ورخيصة وصديقة للبيئة".. أسعارها تبدأ من 50 جنيهًا.. البامبو والمانجو والساج أشهر أنوع الأخشاب.. وتخفيضات تصل إلى 30% بمعرض حديقة الحرية بالزمالك (فيديو وصور)

تضفي مستلزمات المطبخ الخشبية لمسة دافئة وطبيعية على المطبخ، كما أنها صديقة للبيئة ومتينة إذا تم الاعتناء بها بشكل صحيح. إليك بعض من أهم المستلزمات الخشبية للمطبخ.

تُعتبر الأواني الخشبية خيارًا أنيقًا وصحيا وصديقًا للبيئة لتقديم الطعام، حيث تتميز بمظهرها الطبيعي وجاذبيتها، كما أنها تدوم طويلًا عند العناية بها بشكل مناسب. تُصنع هذه الأواني من الأخشاب الصلبة مثل البامبو والمانجو والساج، ولا تؤثر على نكهة الطعام كما تفعل بعض المعادن أو البلاستيك، بالإضافة إلى أنها قابلة للتحلل وتدعم الاستدامة البيئية.

من مميزاتها أنها تضفي لمسة ريفية أو فاخرة على مائدة الطعام، وتُعتبر الأواني الخشبية من الخيارات المفضلة لدى الكثيرين بفضل مظهرها الطبيعي وفوائدها العديدة.

انطلق مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور في حديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 فبراير، حيث يشارك فيه أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، مقدّمين مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية. ومن بين المنتجات الأكثر شهرة المعروضة هي "أواني المطبخ الخشبية".

وقد رصدت عدسة فيتو إحدى الشركات العارضة لأواني المطبخ الخشبية في مهرجان التمور 2025.

وقال أحمد، صاحب شركة الأواني الخشبية، إن الأواني الخشبية صحية وآمنة للطعام، حيث إنها لا تتفاعل مع الأطعمة الحامضية أو الساخنة كما تفعل بعض المعادن، ولا تطلق مواد كيميائية ضارة مثل بعض الأدوات البلاستيكية عند تعرضها للحرارة.

أنواع أواني المطبخ الخشبية

أوضح أنهم يقومون بصناعة جميع أنواع الأواني الخشبية مثل أطباق التقديم وأطباق الحلويات والملاعق وأطباق التسالي وحامل الكعك وحامل التمر والقطاعات والمباخر. وأشار إلى أن جميع المنتجات معالجة بزيت الزيتون وشمع العسل المعالج الذي يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا.

أسعار أواني المطبخ الخشبية في مهرجان التمور 2025

أضاف أحمد في حديثه مع "فيتو" أن أسعار القطع تختلف حسب نوعها وحجمها، ولكن بشكل عام تبدأ الأسعار من 50 جنيها.

وأكد أنه يمكنه تنفيذ أي تصميم يطلبه العميل، مشيرًا إلى أن أسبوعًا يعد وقتًا كافيًا لتصنيع طقم الأطباق..

يبلغ سعر الطبق الصغير 50 جنيه ا

يبلغ سعر الطبق المتوسط 100 جنيه

يبلغ سعر الطبق الكبير "البولات" 500 جنيه

يبلغ سعر طقم الاطباق 500 جنيه ومكون من 6 قطع

يبلغ سعر طقم الاطباق الكبير 1000 جنيه

يبلغ سعر المبخرة 100 جنيه



فوائد الأواني الخشبية:

تحدث أحمد عن فوائد الأواني الخشبية، حيث أشار إلى أنها تتمتع بعدة مزايا، منها:

- تحافظ على أواني الطهي، إذ لا تخدش الأواني غير اللاصقة مثل التيفال والسيراميك، مما يساعد في الحفاظ على جودتها لفترة أطول، كما أنها ناعمة على الأواني المصنوعة من الفولاذ أو الزجاج.

- متينة وطويلة العمر، فعند الاعتناء بها بشكل جيد، يمكن أن تدوم لفترة طويلة دون أن تتلف أو تتآكل، وهي مقاومة للكسر مقارنة بالزجاج أو السيراميك.

- مقاومة للحرارة، حيث لا تسخن بسرعة مثل المعادن أثناء الاستخدام، مما يجعلها آمنة للاستخدام أثناء الطهي، كما أنها لا تنقل الحرارة، مما يقلل من خطر الحروق.

- صديقة للبيئة، لأنها مصنوعة من مواد طبيعية وقابلة للتحلل، وتعتبر بديلًا مستدامًا مقارنة بالبلاستيك الذي يسبب تلوثًا بيئيًا.

- تتمتع بمظهر أنيق وطبيعي، مما يضفي لمسة دافئة وجمالية على المطبخ، وتتناسب مع الديكورات الريفية والحديثة على حد سواء.

- سهلة التنظيف والصيانة، حيث لا تحتفظ بالروائح أو النكهات عند تنظيفها بشكل صحيح، ويمكن إعادة تزييتها بزيت الطعام للحفاظ على جودتها ومنع التشققات.

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