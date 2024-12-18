قعدة الملوك والبسطاء.. الأثاث المنزلي من نبات البامبو يمتص الرطوبة من الجسم ويوفر المال.. وهذه طريقة تصنيعه

يُعتبر نبات البامبو من أفضل أنواع النباتات لعدة أسباب، أبرزها أنه يضفي على المنزل جوًا من السكون والجمال الطبيعي بفضل لونه الأخضر وسيقانه الطويلة، بالإضافة إلى سهولة اقتنائه، حيث لا تتطلب العناية به جهدًا كبيرًا. أما بالنسبة لفوائده الصحية، يُستخدم البامبو في العلاجات المرتبطة بالطاقة في المنزل، حيث يُعتقد أنه يساعد في امتصاص الطاقة السلبية، خاصةً في حالات المشاحنات أو النقاشات الحادة كما انه يوفر في الاموال.

طريقة زراعة البامبو

في بعض دول آسيا، ينمو نبات البامبو بشكل طبيعي دون الحاجة إلى رعاية أو جهد مادي أو معنوي. أما في الدول الأخرى، يمكن زراعة البامبو في التربة أو في وعاء مملوء بالماء مع إضافة بعض الحجارة للحفاظ على رطوبة جذوره، مما يساعده على النمو بشكل متناسق. يمكن الاحتفاظ به في الحمامات أو المطابخ.

في حديث مع عم خالد لموقع "فيتو" أخبرنا أنه يعمل في مجال البامبو منذ حوالي 20 عامًا، حيث يُستورد البامبو من شرق آسيا ويتم تصنيعه وتشكيله في مصر.

كيفية صناعة البامبو

أضاف عم خالد خلال حديثه مع " فيتو" أن هناك أكثر من طريقة لتصنيع البامبو. الطريقة الأولى هي استخدام البخار، حيث يتم إدخال عود البامبو الذي يبلغ طوله 4 أمتار إلى ماكينة البخار، ليخرج منها عود لين يمكن التعامل معه وتشكيله، لكن هذه الطريقة غير متاحة في مصر بسبب تكلفتها العالية. أما الطريقة الثانية لتصنيع البامبو، فهي تعتمد على النار، التي تساعد في تليين عود البامبو.

تاريخ البامبو في مصر

يمتد تاريخ البامبو في مصر لأكثر من مئة عام. وأشار عم خالد إلى أن الإقبال على شراء البامبو في الوقت الحالي يختلف تمامًا عن السابق بسبب ارتفاع تكلفته، حيث تزداد أسعار قطع أثاث البامبو مع ارتفاع سعر الدولار.

استخدامات نبات البامبو

يستخدم البامبو في تصميم غرف النوم وغرف السفر والنجف وغرف الصالون، بالإضافة إلى الستائر. كما يُستخدم البامبو في تأثيث الفنادق والشاليهات من الداخل والخارج، وأوضح عم خالد أن صناعة البامبو تعتبر عملًا راقيًا يتطلب عقولًا متفتحة ويد عاملة ماهرة.

أسعار أطقم البامبو

تتراوح أسعار كراسي البامبو بين 1500 و5000 جنيه حسب جودتها. أما أسعار الطقم الكامل الذي يتكون من أريكة وكرسيين وطاولة، فتبدأ من 10,480 جنيها وتصل إلى 22,987 جنيها. كما تتراوح أسعار غرف النوم من 69,22 جنيه وتصل إلى 79,085 جنيها حسب الجودة.

وفي هذا السياق، قال أحمد شعبان، أحد العمال في الورشة، في حديثه مع فيتو، إن هذه الشركة تُعتبر من أوائل الشركات في مصر التي قامت بصناعة وبيع البامبو. في بداية عملهم في هذا المجال، كان كل إنتاج البامبو يتم يدويًا باستخدام النار، مما يساعد العامل في تشكيل عود البامبو. ولكن مع التطور، ظهرت آلات جديدة تُستخدم في صناعة وتشكيل البامبو.

وأضاف أحمد أن البامبو في دول شرق آسيا يشبه الأشجار في الدول الأخرى، ولا يحتاج إلى أي شيء لزراعته، حيث ينمو بشكل طبيعي. وأوضح أن للبامبو استخدامات متنوعة، حيث يمكن استخدامه في صناعة كراسي السيارات، فهو مريح وله فوائد صحية لأنه يمتص الرطوبة من الجسم، لأنه نبات حي.

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