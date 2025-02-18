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رياضة

بعد أزمته مع أهلي جدة، فيرمينيو مرشح بقوة للعودة للدوري الإنجليزي

فيرمينيو
فيرمينيو

كشفت شبكة aftv العالمية أن فيرمينيو لاعب أهلي جدة السعودي يدرس فسخ تعاقده مع النادي السعودي بعد عدم قيده في القائمة المحلية للفريق.

فيرمينيو في طريقه الى أرسنال 

واوضحت أن البرازيلي يستهدف الانضمام إلى نادي أرسنال الإنجليزي والعودة إلى البريميرليج من جديد بعد تجربته المميزة مع ليفربول.

وكان فيرمينيو قد انضم إلى الأهلي السعودي في صفقة انتقال حر في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي. 

 

و من المتوقع أن يكون له دور كبير في آرسنال الذي يعاني من إصابة مهاجمه البرازيلي جابريل خيسوس وبوكايو ساكا.

يذكر أن فيرمينيو كان يعتبر واحدًا من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال فترة وجوده مع ليفربول، حيث سجل 82 هدفًا في 256 مباراة مع النادي.

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